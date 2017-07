NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handel über 1,14 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1416 Dollar.

Im europäischen Handel hatte der Euro zuvor den Höhenflug der vergangenen Handelstage zunächst fortgesetzt. Nachdem die Gemeinschaftswährung bei 1,1489 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016 erreicht hatte, drückten Gewinnmitnahmen den Kurs vorübergehend unter die Marke von 1,14 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1449 (Dienstag: 1,1405) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8734 (0,8768) Euro.

Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen bewegten nur bedingt. Yellen hatte zwar weitere schrittweise Leitzinsanhebungen in den USA als angemessen bezeichnet. Die Aussagen von Yellen deckten sich aber mit früheren Stellungnahmen der Fed und lieferten keine Hinweise auf eine noch raschere geldpolitische Straffung.

Eine stärker als erwartet gestiegene Industrieproduktion im Euroraum konnte die Gemeinschaftswährung ebenfalls nicht stützen. Experten sprachen von einer robusten Entwicklung in den Industriebetrieben. Dies habe sich im Mai in Deutschland, aber auch in Frankreich und Italien gezeigt. Zuletzt hatte die EZB mehrfach von einer robusten Konjunktur in der Eurozone gesprochen. Dies wurde am Markt als erster Hinweis auf ein Eindämmen der Geldflut gedeutet und hatte dem Euro starken Auftrieb verliehen./la/mis

