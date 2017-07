Grünwald - Leerverkäufer BG Master Fund Plc baut Shortposition in Aktien der AURELIUS AG ab: Die Leerverkäufer des Hedgefonds BG Master Fund Plc haben ihr Short-Engagement in den Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) reduziert. Die Finanzprofis des Hegdefonds BG Master Fund Plc haben am 11.07.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,01% auf 0,96% der Aktien der AURELIUS AG abgebaut.

