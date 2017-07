Die US-Wirtschaft expandiert mit moderater Geschwindigkeit. Die Notenbank hofft im sogenannten Beige Book, dass auch die Gehälter zulegen - denn der schwache Anstieg der Stundenlöhne verpasst dem Bericht einen Dämpfer.

Die US-Wirtschaft ist nach einer Umfrage der Notenbank Fed in den vergangenen Wochen auf Expansionskurs geblieben. Die Wirtschaftsaktivität habe in allen zwölf Fed-Bezirken im Juni zugelegt, teilte die US-Notenbank in ihrem sogenannten Beige Book mit. Die Fed bezeichnete darin das Wachstumstempo in den Regionen als leicht bis moderat. "Die Löhne stiegen in den meisten Bezirken weiter in einem bescheidenen bis mäßigen Tempo." Die Währungshüter hoffen, dass mit einer anhalten soliden Konjunktur ...

