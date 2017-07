Regensburg (ots) - Klaffende Kopfplatzwunden nach Kollisionen mit der Schaukel, Schulterluxation nach Absturz vom Drehfliegenpilz: die Spielplatzbilanz einer 70er-Jahre-Kindheit. Kaputte Knie, infizierte Wunden und ein kreisrundes Loch in der Backe, weil am Minirad die Handgriffe fehlten, kommen hinzu. Der Begriff "Helikoptereltern" war noch nicht erfunden. Kinder wurden zum Spielen rausgeschickt, damit Mutter beim Wischen freie Bahn hatte. Es gab weniger Autos. Aber es gab auch keine Fahrradhelme und keine speziellen Autositze. Eigentlich waren die Zeiten für Kinder gefährlicher. Trotzdem ließen die Eltern sie - mit Ermahnungen und Ratschlägen - bis zur Dämmerung draußen laufen und spielen. Die Kindheit war frei und voller Risiken. Eltern müssen für die Sicherheit des Nachwuchses sorgen. Aber sie dürfen ihn nicht in Watte packen. Blaue Flecken gehören dazu. Und in sitzenden Zeiten, in denen schon Grundschüler fettleibig sind, sollte der Spaß am fröhlichen Hüpfen schon gar nicht gebremst werden.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de