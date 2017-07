Cottbus (ots) - Die Polizei in Brandenburg und Sachsen rüstet auf. In einer Welt, in der Attentäter mit Kriegsausrüstung den Terror in unsere Städte tragen, wollen die Sicherheitskräfte entsprechend reagieren können - mit Sturmgewehr, Nato-Munition und Titanhelm. Braucht es das? Längst dient sich auch das deutsche Militär als Eingreiftruppe im Inneren an. So regt etwa der ehemalige Kommandeur der KSK den Einsatz der deutschen Elitesoldaten im Terrorfall an. Deutsche Soldaten im Einsatz in Berlin-Mitte? Bitte nicht! Polizisten und Soldaten haben bewusst unterschiedliche Aufgaben - auch wenn sich die Ausrüstung teilweise annähert. Ein Polizei-Einsatz dient in erster Linie dem Schutz von Menschen, ein Kriegseinsatz dem Ausschalten bewaffneter Gegner. Das führt zu unterschiedlichem Vorgehen - und Konsequenzen für Dritte. Nein, Polizei-Arbeit muss Polizei-Arbeit bleiben. Und wenn dazu zusätzliche Ausrüstung nötig ist, muss sie beschafft werden - zum Schutz der Polizisten wie uns allen.



