Der Deutsche Kartoffelhandelsverband e.V. lädt am 27. September 2017 zur 66. Internationalen Kartoffel-Herbstbörse ein! Treffpunkt der Branche ist wie in den Vorjahren Deck 10 im Maritimen Museum in Hamburg. Die Internationale Kartoffel-Herbstbörse beginnt um 17.00 Uhr. Für Firmen aus der Kartoffelbranche und darüber hinaus bietet die Internationale...

