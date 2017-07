SGKS6802X ist der erste Chip seiner Klasse, der eine Bildverarbeitung mit OpenVX, OpenCL, OpenCV, OpenGLES 3.1, Vulkan 1.0 und CNN ermöglicht

Wie VeriSilicon Holdings Co., Ltd. (VeriSilicon) heute mitteilte, hat Shenzhen Goke Semiconductor Co., Ltd (SGKS) VeriSilicon Vivante GC7000UL-VX für den Chip für Fahrerassistenzsysteme SGKS6802X Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) im Rahmen der ADAS-Produktlinie ausgewählt, die von Partnern für elektronische Komponenten für Fahrzeuge verwendet werden. SGKS vereinfacht mit seinem SDK eine rasche Entwicklung durch die ADAS Algorithmus-Community.

SGKS's 6802X ist ein erweitertes Fahrzeugqualität-SoC mit heterogenen Recheneinheiten, darunter ein programmierbarer Vision GPU-Prozessor und in die Hardware implementierte Funktionen für ADAS-Anwendungen. Darüber hinaus ist der SGKS6802X eine sehr kosteneffektive Hochleistungs-Single-Chip-Lösung für die Erkennung und Verarbeitung von Graphiken und Bildern, die mit einem breiten Spektrum an Schnittstellen ausgestattet ist, um ADAS für Massenmarktprodukte zu ermöglichen. GC7000UL-VX eignet sich einzigartig für ADAS-Produkte mit einer tiefgreifenden und effizienten Integration der Bild- und Graphikverarbeitung in einem IP und bietet umfassenden und einheitlichen Software Stack Support, einschließlich OpenVX, OpenCV, OpenCL, OpenGL ES 3.1 und Vulkan1.0.

"Wir haben uns nach ausgiebigen Auswertungen für den Vivante Vision GPU IP von VeriSilicon wegen dessen hochparalleler Architektur, hochskalierbarer Leistung und der kompakten Siliziumfläche mit extrem niedrigem Stromverbrauch entschieden", so Mr. Chengjin Yang, CEO von SGKS. "Wir sind sehr erfreut über das Leistungsvermögen und die Fähigkeiten in Silizium. Wir implementieren den SGKS6802X in verschiedenen Segmenten des ADAS-Markts."

"ADAS ist ein schnell wachsender Markt mit vielen Anwendungen, darunter Bord- und Umgebungskameras", erläuterte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und GM of Intellectual Property Division, VeriSilicon. "Anwendungen und Algorithmen, die ADAS-Herausforderungen meistern, werden rasch entwickelt und wir sind von der Tragweite des SGKS6802X im ADAS-Markt stark beeindruckt. Es ist uns eine Ehre, zusammen mit SGKS die Befähigung von ADAS für den Massenmarkt voranzutreiben."

