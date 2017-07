Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC), freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass es eine aktualisierte Vertragsversion zu Fixed Wireless in den USA anbieten kann. NetComm Wireless kann jetzt bestätigen, dass im Rahmen der Initiative mit einer Tochtergesellschaft von AT&T Inc. (NYSE: T), einem der weltweit größten Telekommunikationskonzerne, Außenantennen für die Funkübertragung (Outdoor Wireless Antennas) geliefert werden können, die für den Internet-Zugang über feste Funkverbindungen1 (Fixed Wireless Internet) an ausgewählten ländlichen und unterversorgten Standorten in Teilen von 18 Bundesstaaten in den USA benötigt werden. Der Anschluss bietet Downloadgeschwindigkeiten von mindestens 10 Mbps.



AT&T* und NetComm Wireless haben ihren Fixed-Wireless-Service in einer ersten Welle bereits in Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North und South Carolina sowie in Tennessee erfolgreich eingerichtet.



*AT&T-Produkte und -Dienstleistungen werden von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von AT&T Inc. unter der Marke AT&T und nicht von AT&T Inc. zur Verfügung gestellt oder angeboten.



1 Beinhaltet ein monatliches Datenvolumen von 160 GB. Erfordert die Installation einer AT&T-Außenantenne und eines Residential Gateway im Innenbereich. 10 US-Dollar je zusätzlichem Datenvolumen von 50 GB bis zu maximal 200 US-Dollar pro Monat.



