BERLIN (dpa-AFX) - Die finanziell gute Lage der gesetzlichen Krankenkassen ist nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach nicht von langer Dauer. "Das ist die Ruhe vor dem Sturm", sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Große Kassen und ihre Verbände hatten Anfang des Monats angekündigt, dass die Beiträge 2018 voraussichtlich stabil bleiben. Lauterbach sagte, allein eine Kostenexplosion bei Krebsmedikamenten dürfte in den kommenden 15 Jahren Mehrkosten von rund 30 Milliarden Euro verursachen. An diesem Donnerstag will der Kassen-Spitzenverband vor Journalisten in Nauen bei Berlin einen Ausblick zur Finanzlage der Kassen geben./bw/DP/zb

