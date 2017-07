Anleger beobachten Janet Yellens Äußerungen genau - auch an den asiatischen Börsen. Der Nikkei zog nach dem neusten Fed-Bericht nach oben, zuvor war der Dow Jones bereits mit einem Rekord aus dem Tag gegangen.

Die Aussicht auf behutsame Zinserhöhungen in den USA hat am Donnerstag auch den Börsen in Asien Auftrieb gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...