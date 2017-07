DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trump Jr. und Russland:

"Emails von Trumps ältester Sohn, Donald Jr., beweisen, dass die Wahlkampagne des Republikaners bereit war, sich mit der russischen Regierung einzulassen, um belastende Informationen über Hillary Clinton zu erhalten. Gewiss, Gegenkandidaten zu beschädigen, gehört zum politischen Geschäft. Sich dabei aber mit einer Macht einzulassen, die den Einfluss der USA zurückdrängen will, ist nicht nur ungewöhnlich. Wahrscheinlich ist es illegal. Für die Opposition grenzt es an Verrat. Ob sich in der US-Regierung nun Moskaus willige Helfer oder nur naive Novizen befinden, ist letztlich unerheblich. So oder so erfüllt das Chaos in den USA den Zweck, Russland wieder groß und mächtig erscheinen zu lassen."/DP/jha

