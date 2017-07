FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Zu Scholz' Entschuldigung:

"Keine Überraschung - Olaf Scholz bleibt. (...) Gelernt hat er wohl, dass man zwar vorab "Sicherheitsgarantien" für Gipfeltreffen, aber offenbar nicht für die betroffenen Bürger geben kann - was Scholz getan hatte. Das ist das Erschreckende: Der Staat kann noch nicht einmal versprechen, seine ureigenen Aufgaben zu erfüllen; zumal die Hamburger Straßenschlachten ja keine Naturkatastrophe waren, sondern Teil eines alle Jahre wiederkehrenden Rituals. Man sollte deshalb vorsichtig sein mit dem Satz, wenn man in Hamburg ein solches Treffen nicht veranstalten könne, dann sei das auch in jeder anderen Großstadt nicht möglich. Also doch Schicksal? Nein. Im Vorfeld muss viel mehr geschehen. Und auch die Aufarbeitung dieses Gipfels der Gewalt sollte schon der Prävention des nächsten dienen."/DP/jha

