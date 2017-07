HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Hamburg und G20-Gipfel

"Die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie sagt, dass gerade in einer Zeit, in der viel Sprachlosigkeit herrsche, das Zusammenkommen "schon ein Wert an sich" sei. Und, ja, ein G20-Gipfel muss auch in demokratischen Gesellschaften ausgerichtet werden können. Aber dann in anderem Rahmen: Niemand braucht das Familienfoto der Staats- und Regierungschefs an der Elbphilharmonie, für dessen Sicherung so viele Polizisten eingesetzt waren, die dann in der Schanze fehlten. Zu Ergebnissen kommt man auch ohne Tausende von angeblich unersetzlichen Delegationsmitgliedern. Es ist noch keine Kapitulation vor Gewalttätern, wenn man nach den Chaostagen von Hamburg festhält: Auch in einem Land wie unserem gibt es Orte, an denen Freiheit und Sicherheit der Bürger besser zu gewährleisten sind als in einer offenen Großstadt."/DP/jha

