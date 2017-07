DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Landgericht Düsseldorf entscheidet am Donnerstag (8.45 Uhr) in einem Rechtsstreit, den viele Kunden von Lebensversicherungen mit Spannung verfolgen dürften. Es geht um die Frage, ob Buchgewinne der Versicherungen aus Wertpapieren an ausscheidende Kunden ausgeschüttet werden müssen. Das hatte der Gesetzgeber 2014 mit einer Reform weitgehend unterbunden. Damit sollte die Versicherungsbranche gestützt werden, die unter den niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt leidet. Der Bund der Versicherten sieht darin eine Benachteiligung der Kunden.

Im konkreten Fall geht es um 2600 Euro. Die Verbraucherschützer sehen aber eine grundsätzliche Bedeutung des Falls./rs/DP/jha

