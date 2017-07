Im Rahmen der Initiative "Better with Less" möchte Metsä Board gemeinsam mit Anwendern durchdachte und innovative, erneuerbare und moderne Verpackungen entwickeln, die Marken und Ansprüchen der Zukunft gerecht werden. "Verbraucher erwarten bessere Erfahrungen mit geringeren Umweltauswirkungen. Markeninhaber überlegen, wie sie ihre Verpackungen optimieren können, um sie nachhaltiger, sicherer und leichter zu gestalten. Wir sind für unsere bahnbrechenden Fachkenntnisse als Anbieter von hochwertigen, leichten Kartons bekannt und wollen unsere Leistung als solcher auch weiterhin steigern. Mit unserem einheitlichen Produktportfolio und gezielten Dienstleistungen können wir Hersteller ab sofort noch stärker unterstützen und gemeinsam die Nachhaltigkeit und Effizienz unserer Verpackung entlang der gesamten Wertschöpfungskette verbessern", so Mika Joukio, CEO von Metsä Board.

Als Teil der Einführung erneuert das Unternehmen die Produktnamen seiner hochwertigen, leichten Kartons, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...