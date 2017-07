Die Anforderungen an die Herstellung von Verpackungen steigen signifikant. Im Gleichklang damit nimmt die Anzahl an wichtigen Produktionsdaten stetig zu. Die Bedeutung der Produktionsdaten wird in Zeiten von Industrie 4.0 sogar noch weiterwachsen. Denn sie sind die Basis für neue Geschäftsmodelle. Doch dazu müssen die Produktionsdaten erst mal ohne großen Aufwand in Datenspeicher abgelegt werden.

Dafür gibt es Spezialwerkzeuge auf dem Markt, mit denen sich Produktionsdaten aus der Steuerung importieren und exportieren lassen. Zumeist sind diese aber nicht steuerungsübergreifend. Oder es werden parallele Infrastrukturen aufgebaut, mit denen die Daten über Protokolle, wie OPC UA oder MQTT, mithilfe von Edge Gateways oder separaten Computern für IT-Applikationen zur Verfügung gestellt werden. Um die Daten dann wirklich nutzen zu können, bedarf es zusätzlicher Tools oder Hochsprachenprogramme.

Einfacher geht es mit dem SQL4automation Connector von Inasoft, ein herstellerübergreifendes Protokoll für die Kommunikation von der Maschine zur Datenbank. Einfach und schnell lassen sich Daten zwischen SPS, Robotersteuerung und Datenbank austauschen. Somit ist der SQL4automation Connector eine Softwarelösung, mit der Robotersteuerungen und SPS komfortabel mit Datenbanken verbunden werden können.

Voller Zugriff auf SQL-Datenbanken

Mit der Lösung haben Steuerungen bei höchster Flexibilität unter Anwendung bekannter Programmierumgebungen vollen Zugriff auf SQL-Datenbanken. Eine Datenbankverbindung mit dem Connector zu erstellen, erfordert nur wenige Einstellungen. Der SQL-Befehl wird in der SPS oder Robotersteuerung programmiert und an den Connector gesendet. Der SQL4automation Connector erfüllt sehr hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Performance. Dies gilt unabhängig vom Hardwarehersteller.

Die Softwarelösung läuft unter ...

