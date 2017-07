Düsseldorf (ots) - Die Schauspielerin Jessica Schwarz hat Gerüchten über eine anstehende Hochzeit widersprochen. "Ich habe allein schon ein halbes Jahr dafür gebraucht zu entscheiden, wie ich meinen 40. Geburtstag feiere. Bei meiner Hochzeit bräuchte ich wahrscheinlich zwei Jahre. Es steht also definitiv keine Hochzeit an", sagte Schwarz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Ihr 40. Geburtstag war für sie kein Problem. "Auf diese Zeit zwischen 40 und 50 Jahren freue ich mich jetzt, ich glaube, es ist ein spezielles Jahrzehnt." Sie freue sich darauf zu sehen, was diese Zeit mit ihr macht.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621