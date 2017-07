Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIESELAUTOS - Die deutsche Automobilindustrie macht sich für eine Nachrüstung älterer Dieselautos im gesamten EU-Raum stark. Die Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen hätten am vergangenen Donnerstag am Rande eines Verbandstreffens in Brüssel mit Jyrki Katainen, Vizepräsident der EU-Kommission, über eine solche Lösung gesprochen. Das hat das Handelsblatt aus Industriekreisen erfahren. Ziel soll sein, die Emission von Stickoxiden und Feinstaub zu reduzieren. Ohne eine bessere Umweltbilanz drohen Autos mit älteren Dieselmotoren in vielen europäischen Großstädten wie Paris, Barcelona und Stuttgart inzwischen Einfahrverbote. (Handelsblatt S. 14)

FRANKREICH - Angela Merkel und Emmanuel Macron wollen das europäische Haus neu beleben. Beim Ministertreffen in Paris sollen Projekte zur Stärkung der Gemeinschaft vorgestellt werden. Neben den Themen Verteidigung und Sicherheit steht vor allem die Finanz- und Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt. Die Finanzminister Wolfgang Schäuble und Bruno Le Maire werden einen Fahrplan für eine Harmonisierung der Unternehmenssteuern präsentieren, erfuhr das Handelsblatt aus Verhandlungskreisen. Als zentraler Eckpfeiler gilt ein Konzept für eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftsteuer, dessen Details bis Dezember fertig sein sollen. 2018 soll es bereits umgesetzt werden. Zudem wollen beide bis Ende des Jahres Pläne für eine Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen in Europa erarbeiten. Und sie wollen sicherstellen, dass Digitalkonzerne wie Google ihre Steuern dort zahlen, wo sie ihre Geschäfte machen. (Handelsblatt S. 1)

BREXIT - Ryanair-Chef Michael O'Leary warnt vor den Brexit-Folgen im Luftverkehr: "Es gibt eine reale Chance, dass ab März 2019 und für einige Monate keine Flüge zwischen Großbritannien und der Europäischen Union stattfinden werden", so O'Leary. "Es wird ein riesiges Chaos geben." O'Leary und andere Vertreter der Luftverkehrsindustrie wie Willie Walsh, Chef der British-Airways-Muttergesellschaft International Airlines Group (IAG), waren nach Brüssel geflogen, um Europaabgeordneten den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Sie befürchten, dass der Brexit den Luftverkehr nicht nur wirtschaftlich trifft, sondern auch in enorme rechtliche Schwierigkeiten stürzt. O'Learys Schreckensszenario mag zwar extrem klingen und hat auch etwas mit dem Motiv Wachrütteln zu tun, ist aber tatsächlich nicht völlig abwegig. (SZ S. 18)

ESM - Der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM Klaus Regling hat einen Euro-Krisenfonds im dreistelligen Milliardenumfang gefordert. "Wir brauchen eine begrenzte gemeinsame Fiskalkapazität in der Euro-Zone, um einzelnen Mitgliedstaaten in Falle einer plötzlichen schweren Krise helfen zu können", sagte Regling im Gespräch mit dem Handelsblatt. Als Größenordnung stellt sich Regling "einen Betrag in Höhe von 1 bis 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Euro-Zone" vor. Das entspricht einer Summe zwischen 100 und 200 Milliarden Euro. (Handelsblatt S. 4)

SCHÜLERBOOM - In den vergangenen Jahren freuten sich die Kultusminister jedes Jahr über sinkende Schülerzahlen bis 2025, weil damit auch die Kosten sanken. Doch eine neue Studie belegt: Damit lagen sie völlig falsch. Es wird bis 2030 immer mehr Schüler geben - mit entsprechenden Milliardenkosten. Die Wirtschaft sieht die Entwicklung mit Freude: "Der prognostizierte Schülerboom wäre positiv für die Unternehmen in Deutschland", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des DIHK, Achim Dercks, dem Handelsblatt. "Durch die demografische Entwicklung und den Trend zum Studium gehen den Betrieben derzeit immer häufiger die Bewerber für ihre Ausbildungsplätze aus. Höhere Schülerzahlen würden das Potenzial für die berufliche Bildung und die Sicherung unseres Fachkräftenachwuchses erhöhen." (Handelsblatt S. 10)

STEUERENTLASTUNG - Seit die Union vergangene Woche ihr Steuerprogramm vorgestellt hat, herrscht Rätselraten. Die CSU hat das Steuerprogramm der Schwesterparteien nun konkretisiert. Auf Basis des gemeinsamen Steuerkonzepts mit der CDU hat das bayerische Finanzministerium einen Steuertarif entwickelt, durch den die versprochenen 15 Milliarden Euro Entlastungen zustande kommen sollen. Das Konzept liegt dem Handelsblatt vor. Demnach soll der mittlere Steuersatz von 24 Prozent künftig nicht mehr bei 14.000 Euro, sondern erst ab 16.625 Euro greifen. Die zweite Veränderung wäre eine Verschiebung des Spitzensteuersatzes. Der Satz von 42 Prozent würde nicht mehr ab 54.000, sondern erst ab 60.000 Euro gelten. (Handelsblatt S. 11)

BANKEN - Vor allem auf italienische Banken kommen schwere Zeiten zu, wenn - wie geplant - bei der Überarbeitung der Basel-3-Regulierung die bisher geltende generelle Null-Risikogewichtung für EU-Staatsanleihen fallen sollte. Dies scheint nicht mehr strittig zu sein, schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und beziffert den daraus entstehenden zusätzlichen Eigenkapitalbedarf auf gut 9 Milliarden Euro. Französische Banken müssten "nur" 3 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen, deutsche Institute benötigten rund 1,8 Milliarden Euro. (Börsen-Zeitung S. 4)

