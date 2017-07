Rüdiger Grube tritt einen neuen Job bei der US-Investmentbank Lazard an. Der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bahn soll sich künftig in leitender Funktion um das Investmentbanking kümmern.

Der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube, tritt einen neuen Job bei der US-Investmentbank Lazard an. Der deutsche Top-Manager soll sich künftig in leitender Funktion um das Investmentbanking des Wall-Street-Hauses in Deutschland kümmern. Einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts" bestätigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...