NEW YORK (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Novartis kann sich Hoffnungen auf eine Zulassung seines Mittels Tisagenlecleucel gegen Leukämie in den USA machen. Ein Ausschuss der Gesundheitsbehörde FDA sprach sich einstimmig dafür aus, dem Mittel für die Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit einer bestimmten Form von Blutkrebs die Zulassung zu erteilen. Die FDA ist zwar nicht an die Empfehlung des Ausschusses gebunden, folgt ihr jedoch in der Regel.

July 13, 2017 00:20 ET (04:20 GMT)

