Liberty One Lithium wird mit geophysikalischer Erkundung auf Pocitos Salar in Argentinien beginnen

VANCOUVER, British Columbia (MARKETWIRED - 13. Juli 2017) - Liberty One Lithium Corp. ("Liberty One" oder das "Unternehmen") (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (WKN: A2DHMB) ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten gibt Pläne für eine geophysikalische Erkundung auf ihrer 15.857 Hektar (39.183 Acre) großen Joint-Venture-Beteiligung auf dem Projekt Pocitos West auf dem Pocitos Salar in der argentinischen Provinz Salta bekannt.

Liberty One Lithium hat durch ihren Betriebspartner Millennial Lithium Corp. ("Millennial") (ML: TSX.V) (A3N2: GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) die in Salta ansässige Tecnologia y Recursos ("TyR") mit der Durchführung einer geophysikalischen Erkundung auf Pocitos West beauftragt. TyR wird Vertical Electrical Soundings ("VES", Vertikale Elektrische Sondierung) durchführen, die Änderungen in der unterirdischen Leitfähigkeit nachweisen. Die VES-Erkundung kann Unterschiede zwischen trockenen Sedimenten, Sedimenten mit Süßwasser oder Wasser mit geringem Salzgehalt, massiver Halit (Steinsalz) und Grundgebirge identifizieren. TyR wird an 11 Stationen auf der sich über 29km von Nord nach Süd erstreckenden Liegenschaften Messungen durchführen. Die berichteten Ergebnisse basieren auf der Modellierung der vor Ort erhaltenen Ergebnisse mit den Leitfähigkeitsparametern der lokalen Gesteinstypen und ähnlicher süßwasser- und soleführender Gesteinstypen.

Das 60 km lange Becken des Pocitos Salar wurde bereits im Jahre 1979 von der argentinischen Behörde, Direccion General de Fabricaciones Militares durch 12 kurze Bohrungen überprüft. Das signifikanteste Ergebnis dieses historischen Arbeitsprogramms schließt eine kurze Bohrung ein, die durchschnittlich 417 ppm (parts per million) Lithium und 15.300 ppm Kalium enthielt. Die Ergebnisse dieser Bohrungen und die Probennahme stammen von früheren Arbeiten und können vom Unternehmen nicht gemäß der heute gültigen Explorationsstandards des National Instrument 43-101 bestätigt werden.

Aus geologischer Sicht sind Salare von Hügeln und Bergen umgebene topografische Senken. Die Salar-Becken sind mit dem Oberflächenabfluss und dem unterirdischen Abfluss aus dem umliegenden Gelände gefüllt. Die Sedimente sind das Produkt der Erosion der den Salar umgebenden Berge, die die aktuelle Größe der Salztonebenen zu verbergen neigen. Die meisten der weiter fortgeschrittenen Projekte in Argentinien dehnen ihre Ressource bis unter die alluvialen Schuttfächer aus. Im Projektgebiet Pocitos West deuten die früheren geophysikalischen Profile an, dass sich der Solekörper nach Westen unter die alluvialen Schuttfächer im Streichen mit Liberty Ones Liegenschaft in Tiefen von bis zu 500 Fuß oder mehr erstreckt.

Morgan Tincher, Liberty One Lithiums CFO, sagt: "Wir sind erfreut, die Fähigkeit zur schnellen Ermittlung der Ausdehnung der Mineralvorkommen auf Pocitos West zu haben. Unsere JV-Partner bei Millenial haben eine umfangreiche Explorationserfahrung in diesem Gebiet und wir sind uns mit ihnen über den geplanten Arbeitsplan und den Zeitplan für die Durchführung so ziemlich einig. Wir genießen den gleichen Chancenausblick, den diese Region bietet, da Lithium über absehbare Zukunft weiterhin vielversprechend ist. Wie bereits erwähnt, beabsichtigen wir, unseren anfänglichen NI 43-2101 konformen Bericht zu avancieren, und konzentrieren uns auf unsere Bemühungen zum weiteren Ausbau des Unternehmenswertes."

Iain Scarr, AIPG, CPG, eine vom Unternehmen unabhängige Partei, ist gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, die für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Für weitere Informationen über Liberty One Lithium Corp. besuchen Sie bitte www.libertyonelithium.com

Im Auftrag des Board of Directors

"Morgan Tincher"

Morgan Tincher CFO und Director

Über Liberty One Lithium (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (WKN: A2DHMB) Liberty One Lithium Corp. ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten. Das Unternehmen glaubt, dass globale Ressourcen der Schlüssel zu einer robusten Energiestrategie sind, um die wirtschaftliche Stabilität weltweit zu bewahren. Erfahren Sie mehr unter: www.libertyonelithium.com.

Liberty One Lithium Corp. 1920 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-343-4547

