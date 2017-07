Vom berühmten Sommerloch ist gerade wenig zu spüren. Tagaus tagein bestimmt die Politik die Schlagzeilen, sei es mit dem G-20 Gipfel in Hamburg, der Befreiung der irakischen Stadt Mosul oder einem neuen Raketenstart vom besessenen Kim. Auch die Finanzwelt steht natürlich nicht still und bringt immer wieder völlig unvorhergesehene Kursschwankungen hervor, jüngst z.B. die starke Korrektur beim Elektroautohersteller Tesla. Am bemerkenswertesten fand ich in den letzten Wochen aber eine Aussage, bei der man nun wirklich seinen Ohren nicht traut:

"Würde ich sagen, dass es nie wieder eine Finanzkrise geben wird? Nein, das würde wahrscheinlich zu weit gehen. Aber ich denke, dass wir heute viel sicherer sind und ich hoffe und glaube nicht, dass es zu unseren Lebzeiten zu einer weiteren Finanzkrise kommt".

This time is different

Das würde "wahrscheinlich" zu weit gehen, zu erwarten dass es keine Krisen mehr geben wird? Wie bitte, nicht ihr Ernst? Aber sie haben richtig gelesen. Diese Aussage stammt nicht von irgendwem sondern von der amerikanischen Notenbankpräsidentin Janet Yellen. Sie argumentiert mit der Kapitalisierung der Banken, die heute stärker sei als vor der grossen Finanzkrise von 2008. Dieses Mal sei demnach alles ganz anders. Dumm nur, dass sich ähnliche Aussagen und Prognosen eigentlich immer als falsch herausstellen. Das haben die Ökonomen Reinhart und Rogoff in ihrem Bestseller "This time is different" eindrucksvoll gezeigt. Die Feststellung die Banken seien heute besser kapitalisiert, mag zwar stimmen, greift aber viel zu kurz. Und apropos Banken. Eben erst machte die EZB wieder auf den maroden Zustand der europäischen Banken aufmerksam. Dort schlummern bis zu einer Billion angefaulte Kredite.

Fruchtbarer Nährboden für nächste Krise

Finanzkrisen wird ...

