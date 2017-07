New York - Die Aussicht auf ein behutsames Vorgehen der US-Notenbank Fed bei weiteren Leitzinsanhebungen hat den Dow Jones Industrial am Mittwoch auf ein Rekordhoch gehievt. Die Fed-Chefin Janet Yellen hatte in einer schriftlichen Stellungnahme zu einem Auftritt vor Vertretern des US-Kongresses Signale gegeben, die gegen einen steilen geldpolitischen Straffungskurs sprechen. "Weil der neutrale Zinssatz derzeit im historischen Vergleich recht niedrig ist, müsste der Leitzins nicht allzu deutlich weiter steigen, um zu einer neutralen geldpolitischen Haltung zu gelangen", hiess es.

Der US-Leitindex hatte seine Bestmarke im frühen Handel bei 21 580 Punkten erreicht. Er schloss 0,57 Prozent im Plus bei 21 532,14 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es um 0,73 Prozent auf 2443,25 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 beschleunigte seine jüngste Erholung und zog um 1,21 Prozent auf 5778,95 Punkte an.

Die Tatsache, dass Yellen die anhaltend schwächere Preisentwicklung als erstes in der Liste von Risiken für den geldpolitischen Kurs genannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...