Peking - Chinas Aussenhandel läuft weiter sehr gut. Im Juni haben sowohl die Ex- als auch die Importe stärker zugelegt als erwartet. Die Ausfuhren stiegen um 11,3 Prozent auf knapp 197 Milliarden Dollar, wie die Zollverwaltung am Donnerstag in Peking berichtete.

Dies ist die zweithöchste Wachstumsrate bei den Exporten in diesem Jahr. Experten hatten lediglich mit einem Anstieg um knapp ...

