Der Umsatz stieg im Zeitraum von März bis Ende Mai um fast 11 Prozent auf 1,783 Milliarden Euro, wie der MDAX-Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Experten hatten im wesentlichen mit so einer Umsatzentwicklung gerechnet. Der operative Gewinn legte um fast 40 Prozent auf 153 Millionen Euro zu. Hier schnitt Südzucker ...

