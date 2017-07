Seit dem Börsengang 1995 hat der Küchenhersteller fast durchgehend rote Zahlen geschrieben. Die Bemühungen, sich mittels eines Investors am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, waren erst vor einigen Wochen gescheitert. Nun folgt das nächste Kapitel der Leidensgeschichte: Das 1927 gegründete Unternehmen hat beim Amtsgericht Hechingen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Wir hatten zuletzt in Ausgabe 24.17 dringend von Alno abgeraten. In Ausgabe 10.17 war Alno zudem unser Bär der Woche. Kursverlust seitdem: 68 %. Überlassen Sie die Aktie auch weiterhin den Hasardeuren und Zockern!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 28 vom 12.7.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info