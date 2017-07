München (ots) -



Sex im Alter ein Tabu? Nein, schon lange nicht mehr. Nicht nur Hollywood inszeniert immer häufiger Liebesgeschichten inklusive erotischer Abenteuer jenseits der 50, auch in der Realität gehen Alter und Sexualität inzwischen wunderbar einher. Das zeigt auch die diesjährige große Mitgliederbefragung zum Thema "Sex" der Online- Community 50plus-Treff.de. Über 2000 Mitglieder im Alter von 50 bis 79 Jahren haben teilgenommen und die zum Teil sehr intimen Fragen zu ihrem Sexualleben überraschend ehrlich beantwortet. Interessant ist hierbei, dass rund 70% der Befragten zwischen 60 und 79 Jahren alt ist. Ein Alter, in dem man sich als junger Erwachsener nur schwer vorstellen kann, noch sexuell aktiv zu sein und vor allem auch Spaß daran zu haben.



"Für Sex gibt es keine Altersgrenze!"



Die Mitglieder des 50plus-Treff.de belehren uns jedoch eines Besseren und sagen: "Für Sex gibt es keine Altersgrenze"! Immerhin fast 95%, und das gilt ebenso für die Männer wie für die Frauen, glauben nicht, dass man für Sex zu alt sein könnte. Im Gegenteil, für die große Mehrheit der Teilnehmer, hat Sex auch jenseits der Lebensmitte einen sehr hohen Stellenwert. Für Männer ist, laut Umfrageergebnissen, der Sex jedoch, ganz entsprechend der gängigen Klischees, doch wichtiger als für Frauen. Die meisten der Befragten gaben an, sexuell noch sehr aktiv zu sein, ob allein oder mit Partner. Fast 33% der Teilnehmer antworteten auf die Frage wie oft sie sexuell aktiv seien, mehrmals pro Woche Sex zu haben, wobei der prozentuale Anteil bei den Männern fast doppelt so hoch war wie bei den Frauen. Wie erwartet, sind also Männer, auch jenseits der 50, tatsächlich sexuell aktiver als die Frauen. 36% sind zumindest mehrmals im Monat aktiv und nur 11% haben überhaupt keinen Sex.



Obwohl die Mehrheit der Teilnehmer Single ist (75%) gaben "nur" 49% an, sich selbst zu befriedigen, während 10% gleich mehrere Sexualpartner haben. Lustgefühl und Erotik scheinen also auch im Alter noch eine große Rolle zu spielen.



Qualität statt Quantität - Im Alter ändern sich oft die eigenen Bedürfnisse



In jungen Jahren liegt der Fokus beim Sex vor allem auf Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit, begleitet von einem ständigen Gefühl des Vergleichs und dem damit verbundenen Zwang zu experimentieren um mithalten zu können. Dieser Leistungsdruck nimmt mit zunehmendem Alter ab. Es geht immer mehr um die Qualität statt um die Quantität des Sexes. Für 27% der teilnehmenden 50plus-Treff.de Mitglieder sind Zärtlichkeiten und Kuscheln sogar wichtiger als der Sex. Auch an dieser Stelle wenig überraschend: Unter den Frauen antworteten rund 10% mehr, dass Kuscheln und Zärtlichkeiten für sie wichtiger seien, als bei den Männern. Insgesamt sind sich sowohl die Männer als auch die Frauen jedoch einig, dass zu einem erfüllten Sexualleben eben viel mehr gehört als nur der reine Geschlechtsakt. Vertrautheit, Nähe und Zärtlichkeiten gehören für fast 71% der Befragten zu gutem Sex dazu.



Sexspielzeuge und andere Hilfsmittel



Doch nicht alle Umfrageteilnehmer (21%) empfinden die Veränderungen des Sexuallebens im Alter als eine Verbesserung, was vor allem an einem geringeren Lustgefühl (38%) sowie körperlichen Problemen(30%) liegt.



Das Alter hat so seine Tücken, keine Frage. Doch trotz kleinerer körperlicher Einschränkungen, kann man auch im Alter mit einfachen Hilfsmitteln ein erfülltes Sexualleben haben. Mit den Wechseljahren stellen sich bei Frauen hormonelle Veränderungen ein, die gegebenenfalls dazu führen können, dass die Scheidenschleimhaut trockener wird. Gleitcremes, Zäpfchen oder hormonhaltige Salben können hier Abhilfe schaffen. Rund 11% der Befragten greift bereits auf solche Hilfsmittel zurück.



Bei Männern hingegen kann es hin und wieder zur Erektionsstörungen kommen, die häufig einer Beschädigung der Blutgefäße zugrunde liegt. Diese sollten unbedingt behandelt werden, das hilft nicht nur dem Sexualleben, sondern führt auch zu einer Senkung des Herzinfarktrisikos. 10% der Teilnehmer nehmen bereits potenzfördernde Arzneien als Hilfsmittel in Anspruch.



Der vielleicht beste Sex ihres Lebens



Obwohl der Körper mit den Jahren schwächelt und die Leistungsfähigkeit von Zeit zu Zeit nachlässt, könnte der Sex im Alter der beste Sex ihres Lebens werden. Für ganze 55,5% der Umfrageteilnehmer wird der Sex mit zunehmendem Alter immer besser. Sie können nun bewusster und intensiver genießen, die Kommunikation mit dem Sexualpartner ist deutlich unproblematischer, man ist sicherer mit sich und seinem Körper, weiß was man will, was man nicht will und fühlt sich nicht mehr ständig genötigt Dinge zu tun, die man vielleicht gar nicht mag, nur um zu gefallen. Ein weiterer Pluspunkt: Das lästige Thema der Verhütung spielt nun keine Rolle mehr.



