DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Lichtkonzern Osram führt Gespräche mit dem Autozulieferer Continental über die mögliche Bildung eines Joint Ventures für intelligente Lichtlösungen im Automobilbereich. Dabei habe bisher aber keine Einigung über wesentliche kommerzielle Eckpunkte erzielt werden können, teilte Osram mit. Der Konzern reagierte damit auf einen Bericht der Wirtschaftswoche über Pläne zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens. Auch ein Sprecher von Continental bestätigte Dow Jones Newswires entsprechende Gespräche mit Osram.

Die Wirtschaftswoche hatte unter Berufung auf Insiderkreise berichtet, Osram wolle Teile seines Geschäfts mit Automobilbeleuchtung in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen, Continental die elektronische Steuerung. Die Aktivitäten beider Unternehmen hätten jeweils einem Umsatzvolumen zwischen 200 und 300 Millionen Euro entsprochen.

Das Joint Venture solle Anfang kommenden Jahres starten und zunächst rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigen, so der Bericht. Es solle nach den Planungen beider Unternehmen deutlich schneller wachsen als der entsprechende Markt. Das Geschäft mit intelligenten und digitalen Lichtlösungen für die Autoindustrie wächst laut der Wirtschaftswoche derzeit mit zweistelligen Raten.

TAGESTHEMA II

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen. Das klingt etwas weniger optimistisch als noch im vergangenen Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die Notenbank verwies unter anderem auf eine Abschwächung des Autoabsatzes und geringere Ausgaben für Baumaßnahmen. Was die Wirtschaftsentwicklung zudem dämpfe, sei offenbar ein sehr enger Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote liege mit 4,4 Prozent derzeit nahe eines 16-Jahrestiefs. Viele Unternehmen wiesen darauf hin, dass sie nicht genug geeignete Mitarbeiter für alle freien Stellen finden könnten.

Die Fed hat im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent erhöht. Es war die vierte Zinserhöhung seit der globalen Finanzkrise und die zweite in diesem Jahr. Ökonomen glauben, dass die Fed einen weiteren Zinsschritt vor Jahresende machen will. Während am Arbeitsmarkt praktisch volle Beschäftigung herrscht, hadert die Fed allerdings mit der niedrigen Inflation. Fed-Chefin Janet Yellen war bei ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress auch darauf eingegangen und sagte, es sei unsicher, "wann und wie stark die Inflation auf die steigende Auslastung der Kapazitäten reagieren wird". Die Fed werde deshalb deren Entwicklung in den kommenden Monaten genau unter die Lupe nehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 341 -8% 7 371 EBITDA bereinigt 77 -10% 6 85 Ergebnis nach Steuern/Dritten 25 -14% 1 29 Ergebnis je Aktie 0,79 -16% 2 0,94

Weiterer Termin:

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Juni (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 248.000 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2020 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2033 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2037 im gemeinsamen Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR 11:00 IE/Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2022 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2045 im Gesamtvolumen von 750 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 20.108,26 +0,05% Shanghai-Composite 3.214,88 +0,54% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.626,58 +1,52% DAX-Future 12.626,00 +1,17% XDAX 12.635,19 +1,17% MDAX 24.949,90 +0,99% TecDAX 2.275,18 +1,72% EuroStoxx50 3.515,23 +1,46% Stoxx50 3.159,06 +1,67% Dow-Jones 21.532,14 +0,57% S&P-500-Index 2.443,25 +0,73% Nasdaq-Comp. 6.261,17 +1,10% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,41 +53

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Etwas fester - Die europäischen Börsen dürften dank positiver Vorgaben aus den USA zunächst abermals zulegen, sagen Händler. Das in den USA zu beobachtende Muster steigender Tech-Werte und fallender Banken dürfte sich in Europa fortsetzen, heißt es. Die Marktteilnehmer verweisen überdies auf Konjunkturoptimismus, der neue Nahrung erhalten habe sowohl durch die chinesischen Handelsbilanzdaten als auch durch das Beige Book in den USA. Im Marktfokus stehen nun endgültige Verbraucherpreise aus den Ländern der EU sowie weitere Redner der US-Notenbank und ein neuerlicher Auftritt von Janet Yellen, dieses Mal vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Rohstoffmarkt wird auf den Monatsbericht zum Ölmarkt der Internationalen Energieagentur (IEA) geblickt.

Rückblick:

Fest - Fed-Chefin Janet Yellen hat mit ihren Aussagen vor dem US-Kongress eine Rally ausgelöst. Die Rede von Yellen wurde an den Finanzmärkten als taubenhaft interpretiert. Yellen räumte ein, dass die Inflationsaussichten unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie die Inflation auf die anziehende US-Wirtschaft reagieren werde. Damit erscheint das Zinserhöhungspotenzial begrenzt. Die nachgebenden Marktzinsen belasteten Banken, deren Sektor mit plus 0,4 Prozent weit hinter der Gesamtentwicklung zurückblieb. Im Gegensatz zum Immobiliensektor sind steigende Marktzinsen grundsätzlich positiv für Banken, die von einer Versteilerung der Zinskurve profitieren. Commerzbank verloren 1,6 Prozent, Deutsche Bank 0,9 Prozent und Aareal Bank 0,7 Prozent. Gewinner in Europa war der Bausektor mit Plus 2,3 Prozent. Für Burberry ging es 3,2 Prozent nach oben. Nach langer Durststrecke profitierte der Luxusartikelhersteller von einem starken China-Geschäft.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Mit seinen Kursgewinnen hat der DAX nun die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch über die wichtige charttechnische Marke bei 12.500 Punkten. Sollte dies gelingen, sieht die DZ Bank Luft in Richtung der Allzeithochs bei 12.950 Punkte. Die nachgebenden Marktzinsen belasteten Banken einerseits und stützten Immobilienwerte andererseits. Commerzbank verloren 1,6 Prozent, Deutsche Bank 0,9 Prozent und Aareal Bank 0,7 Prozent. Vonovia gewannen 1,9 Prozent. Bilfinger drehten nach einem schwachen Start ins Plus und schlossen 1,7 Prozent fester. Wegen Belastungen durch Altprojekte rechnet der Baukonzern für dieses Jahr nur noch mit einem ausgeglichenen bereinigten Gewinn. Allerdings setzt der Markt wohl darauf, dass das Ende der Fahnenstange mit der aktuellen Gewinnwarnung erreicht worden ist. Schaeffler fielen 1,5 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" abgestuft wurden. Deutsche Post stiegen dagegen um 2,7 Prozent, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hatte. Gewinner waren ferner Infineon mit 2,9 Prozent, sie profitierten wie andere europäische Chip-Aktien von guten US-Vorgaben. Vectron gewannen 19,6 Prozent. Händler verwiesen auf die Ankündigung von Berichtigungs-Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Folge ist ein Aktiensplit im Verhältnis eins zu vier. Zuvor hatten bereits die vorläufigen Halbjahreszahlen Vectron auf Erholungskurs geführt. Naga haussierten weiter. Der Kurs legte nochmals um 47,2 Prozent zu und schloss bei 14,45 Euro. Zum Börsendebüt am Montag waren sie mit 3,60 Euro gestartet nach einem Ausgabekurs von 2,60 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 12.635 Punkte

Von einem sehr lebhaften Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwoch. Die Umsätze seien hoch gewesen. Bei den Einzelwerten standen Osram und Continental im Fokus. Osram führt Gespräche mit Continental über eine mögliche Bildung eines Joint Ventures für intelligente Lichtlösungen im Automobilbereich. Dabei habe bisher aber keine Einigung über wesentliche kommerzielle Eckpunkte erzielt werden können, teilte Osram mit. Der im MDAX notierte Konzern reagierte damit auf einen entsprechenden Bericht der Wirtschaftswoche. Die Osram-Aktie wurde 1,5 Prozent höher getaxt, Continental zeigten sich unverändert.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 13, 2017 01:45 ET (05:45 GMT)

Fest - Die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen haben am Mittwoch an der Wall Street für steigende Kurse gesorgt. Der Dow-Jones-Index kletterte im Verlauf sogar auf ein neues Rekordhoch. Sie räumte dabei ein, dass die Aussichten für die Inflation unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie diese auf die anziehende Wirtschaft reagieren werde. Damit erscheint das Zinserhöhungspotenzial begrenzt. Das "Beige Book" der US-Notenbank hatte dagegen kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Die US-Wirtschaft ist demnach von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen. Daneben spielte die allmählich anlaufende Berichtssaison zunehmend eine Rolle, zumal am Freitag gleich drei große US-Banken ihre Zahlen vorlegen. Google ist zunächst als Sieger aus einem Steuerstreit mit Frankreich hervorgegangen und kommt damit um die Zahlung von 1,11 Milliarden Euro herum. Die Alphabet-Aktie gewann 1,5 Prozent. Die Aktien von Paypal Holdings erhöhten sich um 3,3 Prozent und schlossen damit auf einem Rekordhoch. Auslöser war eine Partnerschaft des Unternehmens mit Apple. So soll es künftig in zwölf Ländern möglich sein, im App Store, bei Apple Music, iTunes und iBooks mit Paypal zu bezahlen. Apple stiegen um 0,1 Prozent. Auch die US-Anleihen legten mit den Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Yellen zu. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fiel um 5 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1444 +0,3% 1,1413 1,1425 EUR/JPY 129,33 +0,1% 129,18 129,18 EUR/CHF 1,1022 +0,0% 1,1019 1,1015 GBP/EUR 1,1270 -0,0% 1,1295 1,1280 USD/JPY 113,02 -0,1% 113,18 113,09 GBP/USD 1,2898 +0,0% 1,2892 1,2887

Passend zur taubenhaften Interpretation geriet der Dollar mit den Yellen-Aussagen zunächst unter Druck. Im weiteren Verlauf legte er dann jedoch wieder zu, so dass der Euro im späten US-Handel bei 1,1420 Dollar notierte. Im Tageshoch hatte er schon bei 1,1489 Dollar gelegen. Allerdings taten sich Analysten mit einer Erklärung der Dollar-Bewegung schwer. Im Devisenhandel hieß es, dass der Rückgang möglicherweise damit zu erklären sei, dass auch die EZB nach Yellen nun verstärkt ein Fragezeichen hinter die Inflationserwartungen machen könnte. Zuletzt hatte EZB-Präsident Mario Draghi mit hawkishen Aussagen zur Inflationserwartung eine Euro-Rally ausgelöst.

Am Donnerstagmorgen gibt der Dollar weiter nach. Die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung noch in diesem Jahr seien gesunken, heißt es. Am Markt werde diese Möglichkeit nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent eingepreist, am Tag zuvor seien es 59 Prozent gewesen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,35 45,49 -0,3% -0,14 -20,3% Brent/ICE 47,72 47,74 -0,0% -0,02 -18,8%

Die Ölpreise schlossen auf dem höchsten Stand seit rund einer Woche. Hier sorgte ein neuerlicher und zudem deutlicher als erwartet ausgefallener Rückgang bei den US-Lagerdaten für gute Stimmung. Doch sind damit die bestehenden Sorgen um ein globales Überangebot nicht aus der Welt, sagte ein Beobachter. Dies ließ sich an der etwas verhalteneren Reaktion von Brent ablesen. Am 17. Juli will die Opec zudem offenbar ein außerplanmäßiges Treffen abhalten, wie eine mit den Plänen vertraute Person sagte. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 45,49 Dollar. Für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 47,74 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,41 1.216,61 +0,6% +6,80 +6,3% Silber (Spot) 15,96 15,92 +0,2% +0,04 +0,2% Platin (Spot) 920,50 919,50 +0,1% +1,00 +1,9% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +6,4%

Der Goldpreis rückte zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.219 Dollar je Feinunze vor und legte damit bereits den dritten Handelstag in Folge zu. Zur Begründung wurde auf die taubenhaften Yellen-Aussagen verwiesen. Zudem hätten die jüngst wieder gestiegenen politischen Sorgen in Bezug auf die Russland-Affäre weiter gestützt, so ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA / AMTSENTHEBUNGSVERFAHREN

In den USA hat erstmals ein Kongressabgeordneter ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beantragt. Der demokratische Abgeordnete Brad Sherman aus dem Bundesstaat Kalifornien begründete seinen Vorstoß für ein sogenanntes Impeachment unter anderem mit den jüngsten Entwicklungen in der Russland-Affäre. "Die jüngsten Enthüllungen von Donald Trump junior deuten darauf hin, dass Trumps Wahlkampfteam begierig darauf war, Hilfe von Russland zu erhalten", erklärte Sherman.

USA / GELDPOLITIK

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, hat davor gewarnt, dass ein Mißerfolg beim Abbau der Fed-Bilanz die Risiken einer finanziellen Instabilität mit entsprechenden Auswirkungen auf die Wirtschaft erhöhen würde. Sie plädierte laut Redetext einer Veranstaltung in Denver dafür, einen solchen Schritt "in der nahen Zukunft einzuleiten". Gleichzeitig wies George darauf hin, dass es ein Fehler gewesen sei, die Fed-Bilanz auf ein Volumen von 4,5 Billionen Dollar anschwellen zu lassen.

CHINA / HANDELSBILANZ

Der Handelsbilanzüberschuss stieg im Juni auf 42,77 (Mai: 40,81) Milliarden Dollar. Volkswirte hatten aber mit 44,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte erhöhten sich in Dollar um 11,3 (8,7) Prozent, die Importe stiegen um 17,2 (14,8) Prozent. Ökonomen hatten die Exporte um 9,0 Prozent und die Importe um 12,4 Prozent steigen sehen.

OPEC / SONDERSITZUNG

Am 17. Juli wollen sich offenbar Vertreter der Opec außerplanmäßig in Wien treffen. Teilnehmen würden an dem Treffen hochrangige nationale Vertreter der Mitgliedsstaaten, die sogenannten Gouverneure, sagte eine mit den Plänen vertraute Person, ohne einen Grund für die Zusammenkunft zu nennen. Der Ölkartell kämpft derzeit um Einfluss auf die Rohölpreise. Außerplanmäßige Treffen sind äußert selten.

SÜDZUCKER

ist dank der Segmente Zucker und Cropenergies mit einem Umsatz -und Gewinnsprung ins erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 gestartet. Für das Geschäftsjahr 2017/18 rechnet Südzucker weiterhin von einem Konzernumsatz von 6,7 bis 7,0 (Vorjahr 6,5) Milliarden Euro. Hierbei wird für die Segmente Zucker und Frucht ein moderater und für das Segment Spezialitäten ein leichter Umsatzanstieg erwartet. Im Segment CropEnergies wird nun mit einem Umsatz in einer Bandbreite von 775 bis 825 (bisherige Prognose: 725 bis 800) Millionen Euro gerechnet. Beim operativen Ergebnis wird unverändert mit 425 bis 500 (2016/17: 426) Millionen Euro gerechnet. Im Segment Spezialitäten rechnet der Konzern nach dem Rekordjahr 2016/17 mit einem "deutlichen" Rückgang.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17/18 ggVj 1Q17/18 ggVj 1Q16/17 Umsatz 1.783 +11% 1.771 +10% 1.608 Operatives Ergebnis 153 +39% 149 +35% 110 Ergebnis nach Steuern/Dritten 81 +47% 94 +71% 55 Ergebnis je Aktie 0,39 +50% 0,38 +46% 0,26

NOVARTIS

kann sich Hoffnungen auf eine Zulassung seines Mittels Tisagenlecleucel gegen Leukämie in den USA machen. Ein Ausschuss der Gesundheitsbehörde FDA sprach sich einstimmig dafür aus, dem Mittel für die Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit einer bestimmten Form von Blutkrebs die Zulassung zu erteilen. Die FDA ist zwar nicht an die Empfehlung des Ausschusses gebunden, folgt ihr jedoch in der Regel.

GOOGLE

kommt vorerst um die Zahlung von 1,11 Milliarden Euro Steuern in Frankreich herum. Das zuständige Gericht urteilte, dass das lukrative Werbegeschäft der zur Alphabet Inc gehörenden Suchmaschine keinen "Steuersitz" in Frankreich habe und somit keine Steuern auf die Einnahmen mit Werbekunden in dem Land nachzahlen müsse. Die Entscheidung des Gerichts betrifft die Jahre 2005 bis 2010. Sie könnte Auswirkungen auf Steuerstreitigkeiten in anderen europäischen Ländern haben.

HP

ist wieder Spitzenreiter bei den PC-Verkäufen und hat im zweiten Quartal die chinesische Lenovo von Thron gestoßen. Die Chinesen lagen davor vier Jahre in Führung. Nach Daten des Marktforschungsinstituts Gartner setzen die PC-Verkäufe weltweit im zweiten Quartal ihren Rückwärtsgang fort und schrumpften um 4,3 Prozent zum Vorjahresquartal.

KASPERSKY

Die US-Regierung geht wegen Spionageverdachts gegen die russische Softwarefirma vor: US-Bundesbehörden sollen künftig keine Programme der Firma mehr kaufen dürfen. Die US-Beschaffungsbehörde GSA teilte mit, Kaspersky Labs sei von der Liste zugelassener Anbieter für Internetsicherheit gestrichen worden. Vor wenigen Wochen hatten US-Geheimdienstmitarbeiter dem Unternehmen Verbindungen zur russischen Armee und zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen. Kaspersky wies dies zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2017 01:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.