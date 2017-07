Im zweiten Quartal 2017 sind in Deutschland 10,9 Prozent mehr versteuerte Zigaretten produziert worden als im Vorjahresquartal. Auch der Absatz von Zigarren und Zigarillos (+ 9,8 Prozent) und die Menge des versteuerten Pfeifentabaks (einschließlich Wasserpfeifentabak) stiegen deutlich an (+ 34,3 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.

Dagegen sank im Vergleich zum Vorjahresquartal die Menge des versteuerten Feinschnitts um 4,8 Prozent. Insgesamt wurden im zweiten Quartal 2017 Tabakwaren im Kleinverkaufswert von 6,6 Milliarden Euro versteuert. Das waren 0,7 Milliarden Euro oder 11,1 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2016, teilten die Statistiker weiter mit.