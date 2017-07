Aber bevor wir zu dem, was im Fernsehen "Aufarbeitung" heißt, kommen, beginnen wir unsere kleine Geschichte mit einem Knall: Mit den Worten "Frau Ditfurth hat Lenders (Hamburger Hauptkommissar Joachim Lenders) in unverschämter Weise angegangen. Frau Ditfurth ist persönlich, von ihrem Verhalten und in ihrer Argumentation unerträglich…" nestelte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...