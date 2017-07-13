sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 13.07.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 557 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

84,20 Euro		+1,19
+1,43 %
WKN: 519000 ISIN: DE0005190003 Ticker-Symbol: BMW 
Aktie:
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
EURO STOXX 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
BMW AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
83,46
83,64
08:29
83,51
83,80
08:29
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
BMW AG
BMW AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BMW AG84,20+1,43 %
MTU AERO ENGINES AG130,00+1,17 %
SILTRONIC AG84,08+7,91 %