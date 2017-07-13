BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 138 (133) EUR - 'OVERWEIGHT' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 104 (90) EUR - 'OUTPERFORM' EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 97 (93) EUR - 'OUTPERFORM' EXANE BNP HEBT DAIMLER AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL AUF 67 (60) EUR EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 63 (60) EUR - 'OUTPERFORM' EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 170 (165) EUR - 'OUTPERFORM' EXANE BNP SENKT HAPAG-LLOYD AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL AUF 34 (31) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 108 (110) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' LIBERUM SENKT SIEMENS AUF 'HOLD' (BUY) Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben...Den vollständigen Artikel lesen ...