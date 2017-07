Für Lebensmittel müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen als im letzten Jahr. Die hohen Preise treiben die Inflation: Die Verbraucherpreise zogen im Juni um durchschnittlich 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat an.

Teurere Lebensmittel haben die Inflation im Juni steigen lassen. Die Verbraucherpreise in Deutschland zogen um durchschnittlich 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat an, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Mai lag die Rate bei 1,5 Prozent, im April bei 2,0 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) spricht bei Werten von knapp unter zwei Prozent von stabilen Preisen. ...

