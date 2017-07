Newstrike Resources Ltd.: Newstrikes Tochtergesellschaft UP Cannabis erwirbt Anlage zur Steigerung der jährlichen Produktionskapazität um 12.000 kg

- Akquisition von Gewächshaus und Landflächen erhöht potenzielle jährliche Kapazität um das Fünffache und bietet weitere Expansionsmöglichkeiten -

TORONTO, ONTARIO - 13. Juli 2017 - Newstrike Resources Ltd. (TSXV: HIP) ("Newstrike" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihre sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft, Up Cannabis Inc. ("UP"), der Akquisition einer modernen Gewächshausanlage zusammen mit den zugehörigen Geräten, Mobiliargut und ungefähr 16,6 Acre Land in Ontarios Niagara-Region (die "Akquisition') von Westbrook Greenhouses Ltd. für ungefähr 7,3 Mio. CAD zugestimmt hat.

"Diese Akquisition markiert das Erreichen eines weiteren strategischen Meilensteins, indem sie das Potenzial für eine Erhöhung der bestehenden Produktionskapazität um das Fünffache auf geschätzte 15.000 kg pro Jahr neben den dazugehörigen Größenvorteilen bietet. Alles in einer modernen automatisierten Anlage, die uns eine Reduzierung der Produktionskosten erlauben wird bei Beibehaltung und Gewährleistung des Charakters und der Qualität unseres Produkts," sagte Jay Wilgar, CEO von Newstrike, UP's Muttergesellschaft.

Bewährte Produktionsplattform Als ein Ergebnis des Abkommens wird UP die bewährte Anbauplattform im QEW-Korridor in Beamsville, Ontario, erwerben. Dies schließt ein:

- Eine ungefähr 200.000 Quadratfuß (sq.ft) große Anlage, wovon ungefähr 160.000 sq.ft für die Produktion bestimmt sind. Die restlichen Bereiche sind für die Verpackung, Verwaltung und Versand/Wareneingang;

- Ungefähr 16,6 Acre Land; und

- Erweiterungspotenzial für zusätzliche 140.000 sq.ft Produktionsfläche, die nach Ansicht Ups die jährliche Kapazität um weitere 10.000kg auf eine gesamte potenzielle Kapazität von jährlich 25.000kg erhöhen wird.

Das Gewächshaus ist mit einem automatisierten niederländischen System ausgestattet, das unverzüglich für die Cannabis-Produktion verwendet werden kann und das nach Ansicht des Unternehmens bezüglich ähnlich gelegener Gewächshäuser mit vergleichbarer Größe und ohne diese Einrichtungen, die Arbeitskosten reduzieren und die Aufzuchtbedingungen verbessern wird. Das Gewächshaus ist zurzeit zur Produktion von Orchideen und anderen Topfpflanzen ausgelegt und wird durch qualifizierte Arbeitskräfte mit standortspezifischer Erfahrung unterstützt.

Die Transaktion

(i) Finanzierung Der Kaufpreis von ungefähr 7,3 Mio. CAD vorbehaltlich üblicher Abschlusskorrekturen und Transaktionskosten wird zum Teil durch eine neue gesicherte Akquisitionsfazilität in Höhe von 4,0 Mio. CAD finanziert, die dem Unternehmen bereitgestellt wird durch ein Konsortium von Newstrike-Aktionären unter der Leitung von Beechhill Capital Corp., ein Unternehmen im Besitz von Herrn Wilhelmus ("Bill") Van Haeren, der Vater von Nik Van Haeren ein Direktor der Newstrike. Der Rest in Höhe von ungefähr 3,3 Mio. CAD wird durch bestehende Kapitalressourcen finanziert. Die gesicherte Fazilität läuft über einen Zeitraum von knapp unter 7 Monaten bis zum 15. Februar 2018 und schließt einen einfachen Zins von 15% pro Jahr (1,25% pro Monat) ein mit monatlichen Zinszahlungen während der Laufzeit und der vollständigen Rückzahlung am Ende der Laufzeit. Die gesicherte Fazilität kann zu jeder Zeit zurückgezahlt werden vorbehaltlich der Zahlung einer Stornogebühr, die 1,0% aller dann ausstehenden Beträge entspricht. Die Sicherheit für die gesicherte Fazilität wird sein:

- Eine allgemeine Gebühr auf die Vermögenswerte, Inventar und Unternehmungen der UP Cannabis Inc.; und

- Nach Abschluss der ausstehenden ersten Hypothekenfinanzierung eine untergeordnete oder "zweitrangige" Gebühr auf die 16,6 Acre Land, die in der Akquisition eingeschlossen sind.

"Die anhaltende Unterstützung von Beechhill Capital Corp. neben den Newstrike-Aktionären, die durch die Bereitstellung dieser 4,0-Mio.-Dollar-Fazilität zu flexiblen und günstigen Konditionen demonstriert wurde, bestätigt unsere Wachstumsstrategie und beschleunigt die Durchführung unseres Geschäftsplans," fügte Wilgar hinzu.

UP plant gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR"), die Entwicklung und Lizenzierung dieser Anlage zu beantragen als ein Zusatz zu ihrer bestehenden lizenzierten Anlage in Brantford, Ontario. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Akquisition und aller damit verbundenen Finanzierungstransaktionen bis zum 31. Juli 2017.

Über Newstrike:

Newstrike ist eine kanadische Aktiengesellschaft und Besitzer der Up Cannabis Inc., ein lizenzierter Produzent gemäß Kanadas ACMPR. Newstrike besitzt, betreibt oder hat ein diversifiziertes Netzwerk von Aufzuchtplattformen in Ontario identifiziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.newstrike.ca.

Die Geschäftsleitung von Newstrike setzt sich zusammen aus erfahrenen Führungskräften mit großer Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen in komplexen und stark regulierten Milieus einschließlich Jay Wilgar - Chief Executive Officer, Jim Macpherson - Chief Financial Officer, Kevin Epp - Chief Operating Officer und Jennifer Maccarone - Chief Quality Officer.

Für weitere Informationen:

Allan Rewak Director of Communications and Stakeholder Relations

ARewak@Newstrike.ca Tel: 647-206-1231

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

