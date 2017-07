Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

China hat den vierten Monat in Folge mehr exportiert. Die Nachfrage aus dem Ausland ließ die Ausfuhren im Juni um 11,3 Prozent steigen, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Damit beschleunigte sich der Aufwärtstrend: Im Mai hatte das Plus 8,7 Prozent betragen. Der Anstieg der Exporte im Juni lag über den Erwartungen. Volkswirte hatten nur ein Plus von 9 Prozent erwartet. Die Importe legten im Juni um 17,2 Prozent zu. Hier hatte der Anstieg im Juni 14,8 Prozent erreicht, Volkswirte hatten 12,4 Prozent erwartet. Der Handelsüberschuss weitete sich auf 42,77 Milliarden von 40,81 Milliarden US-Dollar im Vormonat aus. Volkswirte hatten hier einen etwas höheren Wert von 44,2 Milliarden Dollar vorhergesehen. Die Handelsdaten aus China werden aufmerksam verfolgt, weil sie als Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft gelten, auch wenn sich China darum bemüht, weniger abhängig vom Export zu werden.

TAGESTHEMA II

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen. Das klingt etwas weniger optimistisch als noch im vergangenen Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die Notenbank verwies unter anderem auf eine Abschwächung des Autoabsatzes und geringere Ausgaben für Baumaßnahmen. Was die Wirtschaftsentwicklung zudem dämpfe, sei demnach offenbar ein sehr enger Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote liege mit 4,4 Prozent derzeit nahe eines 16-Jahrestiefs. Viele Unternehmen wiesen darauf hin, dass sie nicht genug geeignete Mitarbeiter für alle freien Stellen finden könnten. Der Bericht der Fed basiert auf Umfragen in allen zwölf Distrikten der Notenbank.

AUSBLICK KONJUNKTUR

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 248.000 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 20.107,36 +0,04% Hang-Seng-Index 26.310,02 +1,02% Kospi 2.417,60 +1,08% Schanghai-Composite 3.216,49 +0,59% S&P/ASX-200 5.739,90 +1,17%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen wird US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen gefeiert. Ihr eher taubenhaft interpretierter Auftritt vor dem Kongress versetzt Anleger in Kauflaune. Die gestiegene Risikoneigung kommt vor allem dem Bankensektor zugute. Gleichzeitig offenbarte der Konjunkturbericht Beige Book der Fed, dass die US-Wirtschaft von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen ist. Das klang etwas weniger optimistisch als noch im vergangenen Konjunkturbericht. Yellens Ausführungen deuteten nicht auf eine Zinserhöhung im September hin, heißt es im Handel. Leidtragender der taubenhaften Töne ist der US-Dollar. In Hongkong steigt der HSI auf neues Zweijahreshoch. Der Kospi in Seoul klettert gar um 1,2 Prozent, nachdem die südkoreanische Zentralbank ihre Wachstumsprognose angehoben, das Zinsniveau aber bestätigt hat. In Schanghai endet eine mehrtägige Durststrecke, der Composite legt - auch gestützt durch gute Handelsdaten - zu. Nur die Börse in Tokio mimt den Spielverderber, denn hier belastet die Yen-Aufwertung im Zuge der Dollarschwäche. Am Aktienmarkt ziehen Bankenwerte an. In China steigen Bank of China um 1,9 Prozent, Industrial and Commercial Bank um 2,3 und Agricultural Bank of China um 1,7 Prozent. Händler sprechen nach den jüngsten Kapitalmarktspritzen von sinkenden Sorgen über Liquiditätsengpässe. Auch in Australien zählen Bankentitel zu den klaren Gewinnern. Nach einem angehobenen Ausblick ziehen Weichai Power in Hongkong um über 10 Prozent an. Nach einer verbesserten Bonitätseinstufung durch Moody's legen Geely Auto um weitere 0,9 Prozent auf ein neues Allzeithoch zu. China Everbright international steigen um 7,4 Prozent, der Entsorger lieferte einen äußerst optimistischen Ausblick.

US-NACHBÖRSE

Box hatte eine Personalie nach dem Geschmack der Anleger verkündet. Der frühere Apple-Vorstand Stephanie Carullo wurde als neue COO angeheuert. Nach einem Sprung um 2 Prozent beendeten die Aktien das nachbörsliche Geschäft mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent. Die Aktionäre von Fortress Investment winkten die Übernahme des Unternehmens durch SoftBank durch. Die Titel gewannen 0,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.532,14 0,57 123,07 8,95 S&P-500 2.443,25 0,73 17,72 9,13 Nasdaq-Comp. 6.261,17 1,10 67,87 16,31 Nasdaq-100 5.778,95 1,21 69,15 18,82 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 793 Mio 784 Mio Gewinner 2.275 1.561 Verlierer 705 1.384 Unverändert 104 138

Freundlich - Die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen haben an der Wall Street für steigende Kurse gesorgt. Der Dow-Jones-Index kletterte im Verlauf sogar auf ein neues Rekordhoch. Sie räumte dabei ein, dass die Aussichten für die Inflation unsicher seien. Es sei nicht klar, wann und wie diese auf die anziehende Wirtschaft reagieren werde. Damit erscheint das Zinserhöhungspotenzial begrenzt. Das "Beige Book" der US-Notenbank hatte dagegen kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Die US-Wirtschaft ist demnach von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen. Daneben spielte die allmählich anlaufende Berichtssaison zunehmend eine Rolle, zumal am Freitag gleich drei große US-Banken ihre Zahlen vorlegen. Google ist zunächst als Sieger aus einem Steuerstreit mit Frankreich hervorgegangen und kommt damit um die Zahlung von 1,11 Milliarden Euro herum. Die Alphabet-Aktie gewann 1,5 Prozent. Die Aktien von Paypal Holdings erhöhten sich um 3,3 Prozent und schlossen damit auf einem Rekordhoch. Auslöser war eine Partnerschaft des Unternehmens mit Apple. So soll es künftig in zwölf Ländern möglich sein, im App Store, bei Apple Music, iTunes und iBooks mit Paypal zu bezahlen. Apple stiegen um 0,1 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,32 -4,6 2,36 -12,8 30 Jahre 2,89 -3,8 2,92 -18,1

Die US-Anleihen legten mit den Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Yellen zu. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys fiel um 5 Basispunkte auf 2,32 Prozent. Die Aussicht auf eine weitere Erhöhung der Zinsen in diesem Jahr habe sich aufgrund der weiter recht niedrigen Inflation leicht reduziert, so ein Teilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.48 Uhr % YTD EUR/USD 1,1448 +0,3% 1,1413 1,1456 +8,9% EUR/JPY 129,37 +0,2% 129,18 130,02 +5,2% EUR/GBP 0,8870 +0,2% 0,8853 0,8936 +4,1% GBP/USD 1,2913 +0,2% 1,2892 1,2820 +4,7% USD/JPY 113,01 -0,2% 113,18 113,50 -3,3% USD/KRW 1136,45 -0,2% 1138,38 1144,52 -5,9% USD/CNY 6,7766 -0,2% 6,7878 6,7886 -2,4% USD/CNH 6,7758 -0,2% 6,7875 6,7900 -2,9% USD/HKD 7,8093 -0,0% 7,8113 7,8116 +0,7% AUD/USD 0,7705 +0,3% 0,7679 0,7648 +6,8%

Passend zur taubenhaften Interpretation geriet der Dollar mit den Yellen-Aussagen zunächst unter Druck. Im weiteren Verlauf legte er dann jedoch wieder zu, so dass der Euro im späten US-Handel bei 1,1420 Dollar notierte. Im Tageshoch hatte er schon bei 1,1489 Dollar gelegen. Allerdings taten sich Analysten mit einer Erklärung der Dollar-Bewegung schwer. Im Devisenhandel hieß es, dass der Rückgang möglicherweise damit zu erklären sei, dass auch die EZB nach Yellen nun verstärkt ein Fragezeichen hinter die Inflationserwartungen machen könnte. Zuletzt hatte EZB-Präsident Mario Draghi mit hawkishen Aussagen zur Inflationserwartung eine Euro-Rally ausgelöst.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,48 45,49 -0,0% -0,01 -20,3% Brent/ICE 47,62 47,74 -0,3% -0,12 -19,0%

Die Ölpreise schlossen auf dem höchsten Stand seit rund einer Woche. Hier sorgte ein erneuter und zudem deutlicher als erwarteter Rückgang bei den US-Lagerdaten für gute Stimmung. Doch sind damit die bestehenden Sorgen um ein globales Überangebot nicht aus der Welt, sagte ein Beobachter. Dies ließ sich an der etwas verhalteneren Reaktion von Brent ablesen. Am 17. Juli will die Opec zudem offenbar ein außerplanmäßiges Treffen abhalten, wie eine mit den Plänen vertraute Person sagte. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 45,49 Dollar. Für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 47,74 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,74 1.216,61 +0,5% +6,14 +6,2% Silber (Spot) 15,95 15,92 +0,2% +0,02 +0,1% Platin (Spot) 918,60 919,50 -0,1% -0,90 +1,7% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,2% +0,00 +6,5%

Der Goldpreis rückte zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.219 Dollar je Feinunze vor und legte damit bereits den dritten Handelstag in Folge zu. Zur Begründung wurde auf die taubenhaften Yellen-Aussagen verwiesen. Zudem hätten die jüngst wieder gestiegenen politischen Sorgen in Bezug auf die Russland-Affäre weiter gestützt, so ein Teilnehmer.

