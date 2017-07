Während man am Aktienmarkt so tat, als sei die Aktion von Donald Trump jr. völlig unproblematisch, sah man das am Devisenmarkt anders. Der US-Dollar erlitt einen erneuten Schwächeanfall. Der Euro stieg zur US-Währung und erreichte mit 1,1489 US-Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016.

