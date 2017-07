Innerhalb einer Woche verkündet das deutsche Karrierenetzwerk Xing den zweiten großen Zukauf. Die Burda-Tochter übernimmt InterNations, das größte Netzwerk für Expats weltweit. Was hinter der Kauflaune steckt.

Der deutsche Markt ist nicht genug: Das deutsche Karrierenetzwerk Xing übernimmt für rund 10 Millionen Euro InterNations, das nach eigenen Angaben größte Netzwerk für Berufstätige im Ausland. Die Burda-Tochter setzt damit auf die Expansion, wird Xing nun doch international?

2007 von Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründet, hat InterNations heute mehr als 2,7 Millionen Mitglieder und ist in rund 390 Städten weltweit vertreten. Das Netzwerk richtet sich an die sogenannten Expats, also Arbeitnehmer, die von ihrem Unternehmen für eine gewisse Zeit ins Ausland geschickt werden. InterNations bietet seinen Mitglieder die Möglichkeit sich untereinander zu vernetzen - zum Beispiel auch bei Fragen zur Wohnungssuche oder Behördengängen. Mit mehr als 6.000 sogenannten "Ambassadors" und "Consuls" vernetzt die Plattform auch offline seine Nutzer: Die ehrenamtlichen Ansprechpartner vor Ort fungieren als Ansprechpartner für andere Mitglieder und organisieren Veranstaltungen.

Denn darauf setzt InterNations abseits der digitalen Vernetzung: Rund 50.000 Events mit insgesamt 1,5 Millionen Teilnehmern hat das Netzwerk nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr veranstaltet. Ein Bereich, der auch Xing interessiert: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...