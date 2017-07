Tagesgewinner war am Mittwoch First Solar mit 4,97% auf 41,79 (136% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,04%) vor Nvidia mit 4,25% auf 162,51 (202% Vol.; 1W 13,60%) und Canadian Solar mit 4,07% auf 16,37 (207% Vol.; 1W 5,89%). Die Tagesverlierer: Epigenomics mit -17,42% auf 5,70 (849% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,20%), Phoenix Solarmit -4,25% auf 2,52 (120% Vol.; 1W -6,31%), Yingli Green mit -3,72% auf 2,33 (48% Vol.; 1W 3,56%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (28940,02 Mio.), HSBC Holdings (26695,1) und GlaxoSmithKline (22342,61). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Epigenomics (849%), SFC Energy (380%) und Metro (342%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Canadian...

