FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Automobilindustrie plädiert für eine Nachrüstung älterer Dieselautos in Europa. "Es wird keine Stuttgarter Lösung geben, auch keine deutsche Lösung, sondern es wird ein europäisches Vorgehen erforderlich sein", sagte Daimler -Chef Dieter Zetsche am Rande einer Veranstaltung, wie "Handelsblatt" (HB) und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) in ihren Donnerstagausgaben berichten.

Laut "HB" haben dabei Zetsche sowie die Chefs von BMW und Volkswagen vergangene Woche am Rande eines Verbandstreffens in Brüssel mit Jyrki Katainen, Vizepräsident der EU-Kommission, über eine solche Lösung gesprochen. Das Blatt beruft sich dabei auf Industriekreise. Eine Einigung soll es nicht gegeben haben. Allerdings habe es das "Grundverständnis" gegeben, dass "etwas getan werden müsse", um den "Flurschaden" in Sachen Diesel nicht noch größer werden zu lassen.

Wie eine europäische Lösung aussehen könnte, dazu wollte sich Zetsche nicht äußern. Auch BMW und Volkswagen wollten dies nicht weiter kommentieren, wie das "HB" schreibt.

Laut "FAZ" signalisierte Zetsche im Vorfeld des Dieselgipfels, zu dem die Bundesregierung am 2. August die Automobilhersteller geladen hat, Konsensbereitschaft. Daimler arbeite "konstruktiv" an einer Softwarelösung, mit der ältere Dieselautos nachgerüstet werden können, so Zetsche. Für Mercedes stellte er eine Lösung in Aussicht, die den Stickoxid-Ausstoß verringert, ohne aber die CO2-Emmissionen zu erhöhen.

Ohne eine bessere Umweltbilanz drohen den älteren Dieselmodellen in vielen europäischen Städten Fahrverbote./nas/stk/stb

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0066 2017-07-13/08:56