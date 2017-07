Die Verlegung der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik nach Jordanien läuft laut Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) "nach Plan". Das Tankflugzeug sei bereits dort und habe am Dienstag das erste Mal aus Jordanien einen Einsatz geflogen, "um die Jets der Allianz gegen den IS zu betanken", sagte die Ministerin der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).

Die Aufklärungstornados würden später verlegt, so von der Leyen. "Da sind wir in enger Abstimmung mit unseren Alliierten, damit die Lücke bei der Aufklärungsarbeit so klein wie möglich ist."