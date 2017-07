Giyani Gold Corp.: Giyani schließt Akquisition der historischen Manganmine K. Hill

OAKVILLE, ONTARIO - 13. Juli 2017 - Giyani Gold Corp. (TSXV: WDG; KT9: GR) ("Giyani" oder das "Unternehmen") gibt die Akquisition sieben neuer Prospektionslizenzen im Kanye Basin, südöstliches Botswana, bekannt. Giyani unterzeichnete ein endgültiges Abkommen (das "Abkommen") mit Marcelle Holdings (Pty) Limited ("Marcelle") zur Akquisition einer 88%-Beteiligung an sieben Prospektionslizenzen (PL294/2016 bis einschließlich PL300/2016) durch Barzahlung von insgesamt 980.000 Botswana Pula (BWP). Ferner schließt das Abkommen den Abschluss der Akquisition einer 100%-Beteiligung an fünf Prospektionslizenzen (PL336/2016 bis einschließlich PL340/2016) von Marcelle sowie eine 88%-Beteiligung an einer Prospektionslizenz (PL322/2016) von Everbroad Investments (Pty) Limited ("Everbroad") ein. Dies wurde bereits am 11. April 2017 berichtet. Das Abkommen enthält ebenfalls die Akquisition einer 100%-Beteiligung an Menzi Battery (Pty) Limited ("Menzi"), eine Aktiengesellschaft nach geltendem Recht in Botswana, durch Ausgabe von zwei Millionen Stammaktien der Giyani an Herrn Arnoldus Brand vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Laut Abkommen:

1. erwarb Giyani eine 88%-Beteiligung an einer Prospektionslizenz (PL322/2016) von Everbroad zu einem Preis von 20.000 USD. Dieser Betrag wurde im April 2017 gezahlt.

2. erwarb Giyani eine 100%-Beteiligung an fünf Prospektionslizenzen (PL336/2016 bis einschließlich PL340/2016 von Marcelle zu einem Preis von 55.000 USD. Dieser Betrag wurde im April 2017 gezahlt.

3. wird Giyani eine 88%-Beteiligung an sieben Prospektionslizenzen (PL294/2016 bis einschließlich PL300/2016) von Marcelle durch Barzahlung von 980.000 Botswana Pula (BWP) erwerben.

4. werden die Rechte zu einer 88%-Beteiligung an acht Prospektionslizenzen (PL322/2016, PL294/2016, PL295/2016, PL296/2016, PL297/2016/ PL298/2016, PL299/2016, PL300/2016) von Everbroad an Marcelle und Menzi übertragen.

5. werden die Rechte zu einer 100%-Beteiligung an fünf Prospektionslizenzen (PL336/2016, PL337/2016, PL338/2016, PL339/2016, PL340/2016) von Marcelle an Menzi übertragen.

6. wird Giyani eine 100%-Beteiligung an Menzi erwerben durch Ausgabe von zwei Millionen Stammaktien des Unternehmens an Herrn Arnoldus Brand.

"Der Abschluss dieser Akquisition ist ein signifikanter Meilenstein auf unserem Weg, der führende Anbieter von hochgradigem Manganerz der Welt zu werden. Diese Akquisition macht Giyani zu einem Mehrheitseigentümer eines großen Landpakets mit einer Gesamtfläche von 814.000 Hektar (8.140 Quadratkilometer) in und im Umkreis der ehemals produzierenden Manganmine K. Hill im Süden Botswanas," sagte Wajd Boubou, President.

Giyani führt zurzeit ein regionales Probennahme- und Kartierungsprogramm auf der Liegenschaft durch neben der Entnahme von Großproben und metallurgischer Tests zum besseren Verständnis der Größ und der chemischen Eigenschaften der Lagerstätte. Das Unternehmen wird die Analysenergebnisse des zweiten Probensatzes innerhalb der nächsten Tage veröffentlichen.

Weitere Informationen und Unternehmensdokumente können Sie unter www.sedar.com und auf Giyanis Webseite www.giyanigold.com finden.

Im Namen des Board of Directors der Giyani Gold Corp.

Duane Parnham Executive Chairman und CEO

