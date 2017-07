Bad Marienberg - Der 19. EU-Ukraine-Gipfel in Kiew findet unter günstigen Vorzeichen statt, denn die Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Ukraine hat große Fortschritte gemacht, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Am Dienstag wurde die Ratifizierung des Assoziierungsabkommen EU-Ukraine abgeschlossen, das dann am 1.

