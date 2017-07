Es war ein spektakulärer Börsengang. Am Montag ist das Fintech The Naga Group an die Börse gegangen, bis heute hat die Aktie bereits mehr als 400 Prozent zugelegt. Die Bewertung erscheint allerdings astronomisch hoch. Einem Umsatz von sieben Millionen Euro steht eine enorme Marktkapitalisierung von fast 300 Millionen Euro gegenüber. DER AKTIONÄR befürchtet eine massive Korrektur.

