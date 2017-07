The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US98978VAB99 ZOETIS 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1584024837 NEWCO SAB MIDC.17/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1602515733 UNILABS SUB.AB 17/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1641442246 BRIGHT FOOD SG H. 17/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1646530565 LIETUVOS ENERG. 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1647831111 TEL.FIN. 17/26 2 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1648241872 BANK OF MONTREAL 17/20MTN BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1648298559 NESTLE HLDGS 17/25 MTN BD03 BON EUR N

CA 2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 8S3A XFRA CA84841L2093 SPHERE 3D CORP. EQ00 EQU EUR N

CA B4B XFRA DE000BFB0019 METRO WHOLE.FOOD ST O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA B4B3 XFRA DE000BFB0027 METRO WHOLE.FOOD VZO O.N. EQ00 EQU EUR Y