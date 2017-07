The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0196699 HOLCIM FIN.AUSTR. 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0196848 CROWN GRP FIN. 2017 BD00 BON AUD N

CA NW6N XFRA DE000NRW2202 LAND NRW SCHATZ13R1277 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VGD7 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VLV9 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA 5F5F XFRA DE000A1PGP19 FMS WERTMGMT MTN 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB63Q2 BAY.LDSBK.PF.S.10085 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH30A4 HSH NORDBANK EUROCH 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010500744 AIR LIQUIDE FIN.07/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US05957PAN69 BANCO DO BRASIL 07/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA US459058DC44 WORLD BK 13/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US654624AE53 NIPPON TEL. TEL. 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US865622AV64 SUMIT.MITSUI 2017 BD01 BON USD N

CA AENA XFRA XS0805452405 AEGON 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA BUJH XFRA DE000A1HJLN2 BMW US CAP 13/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1040429455 KERNEOS CORPOR. 14/21 FLR BD02 BON EUR N

CA 4N42 XFRA AT0000793732 VB DIVIDEND-INVEST A FD00 EQU EUR N

CA 4N44 XFRA AT0000855846 VB EUROPA-INVEST T ANT. FD00 EQU EUR N

CA FHKB XFRA LU0085501236 SWISSC.(L)B.F.-M.T.EUR AA FD00 EQU EUR N

CA JPJZ XFRA LU0117839455 JPM-TUR.EQU.JPMTUEQ ADEO FD00 EQU EUR N