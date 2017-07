The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0343366842 CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19JTV2 SOREAL 17/20 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAJ65 K.F.W.ANL.V.17/2032 BD00 BON EUR N

CA DB0B XFRA DE000A2E4PH3 DT.BILDUNG STUD ANL17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LR2 LB.HESS.-THR.IS.17/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ES8 LB.HESS.THR.CARRARA07R/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ET6 LB.HESS.THR.CARRARA07S/17 BD00 BON EUR N

CA HSHP XFRA DE000HSH6KQ4 HSH NORDBANK OPF S.2682 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV09 LBBW STUFENZINS 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV17 LBBW STUFENZINS 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV58 LBBW STUFENZINS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV74 LBBW GM-FLOATER 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV82 LBBW GM-FLOATER 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DW40 LBBW IHS 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967GR68 CITIGROUP INC 13/UND FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US251525AT85 DT.BANK NY NTS DL 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US251525AV32 DT.BANK NY.NTS DL 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US686330AH40 ORIX CORP. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478BC95 NISSAN MOTOR ACC. 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA USU65478BE51 NISSAN MOTOR ACC. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU8029KAE20 SANTANDER HLDGS USA 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA USY20721BT56 INDONESIA 17/27 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US686330AJ06 ORIX CORP. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US86562MAP59 SUMITOMO MITSUI F. 17/22 BD02 BON USD N