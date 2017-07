FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 13.860 EUR

98N XFRA FR0000052870 XPO LOGIS.EUR.SA INH.EO 2 1.280 EUR

WC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.091 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.445 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.262 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.310 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.655 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.175 EUR

II4 XFRA US46271W1045 IRKUT NAUCHNO ADR/20 RL 3 0.400 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.148 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.314 EUR

EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.070 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.146 EUR

RDDA XFRA US2561352038 DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 0.271 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.087 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.061 EUR

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.480 EUR

DSR XFRA HK0440001847 DAH SING FINL HLDGS 0.738 EUR

49S XFRA GB00B60BD277 SUPERGROUP PLC LS-,01 0.227 EUR

H11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.094 EUR

GU5 XFRA CNE100000387 GUANG.BAIY.PHAR.HO.H YC 1 0.036 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. 0.060 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.358 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.064 EUR

VAS XFRA AT0000937503 VOESTALPINE AG 1.100 EUR

KGHA XFRA PLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 0.236 EUR

PKY1 XFRA PLPKN0000018 PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 0.707 EUR

LX4 XFRA US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR 0.109 EUR

HCY XFRA NL0000440311 HOLLAND COLOURS NA.EO2,27 3.010 EUR

IUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.292 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.166 EUR

EUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 0.983 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.052 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.873 EUR