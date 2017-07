FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8S3 XFRA CA84841L1004 SPHERE 3D CORP.

EUA1 XFRA FR0010949388 UMANIS INH. EO 1,10

CEC1 XFRA DE0007257537 METRO AG VZO O.N.

CEC XFRA DE0007257503 METRO AG ST O.N.

PD4 XFRA CA7139161045 PEREGRINE DIAMONDS LTD

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125