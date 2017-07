ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die EZB-Entscheidung, die Summe der monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren, sorgt an den Anleihemärkten für Bewegung. Ob es im Rahmen einer Zinswende zu einem Crash an den Anleihemärkten kommt und ob auch die als besonders ausfallsicher geltenden deutschen Bundeanleihen betroffen sein könnten, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.