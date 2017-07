Ein kräftiges Lebenszeichen gab es gestern von den europäischen Börsen, die wichtigsten Indices konnten den Tag allesamt mit deutlichen Zuwächsen beenden. Es war vor allem die Aussicht auf eine behutsame Geldpolitik in den USA, die die Börsen aus der temporären Starre rissen. Europaweit waren alle Sektoren im Plus, am deutlichsten der Medizinsektor mit mehr als 2,3% Zuwachs. Die Ölwerte profitierten vom gestiegenen Ölpreis, Eni war mit 1,7% Plus einer der besten Werte im EuroStoxx50. Erwähnenswert ist Premier Öl, ein kleineres Unternehmen in London, das die Entdeckung neuer Ölvorräte im Golf von Mexiko gemeldet hatte und 35,1% zulegen konnte. Die Deutsche Post profitierte von einer Kaufbestätigung und Kurszielanhebung...

Den vollständigen Artikel lesen ...