13.07.2017 Raiffeisen Bank International AG (Banking - Sell; PT EUR14.00 (from EUR13.00)) The Polish problem: Raiffeisen has postponed the IPO of a 15% stake in its Polish operation, Polbank, citing insufficient investor interest. This is unsurprising considering it reportedly sought a price of c0.9-1.0x TBV for a business that made an RoE of just 2.4% in 2016.

